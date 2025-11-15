Очаквайте на живо: Украйна - България

Националният отбор на България за жени гостува тази вечер на Украйна в 18:30 часа българско време във втората си среща от квалификациите за ЕвроБаскет 2027. Мачът от Група Е ще се изиграе в Рига.

Момичетата на Таня Гатева стартиха по феноменален начин участието си в пресявките. Преди броени дни националките ни изнесоха лекция на Азербайджан в Баку и спечелиха със 141:48.

Украинките пък надвиха в първия си мач Черна гора със 71:65 като гост. Черна гора по-рано днес изигра и втория си двубой в групата - победа със 104:62 над Азербайджан в Баку.

България има 2 победи от 9 мача с украинките до момента. За последно побеждаваме днешния съперник през 2011 година - 70:68 в квалификационна среща, играна в Унгария.

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК!

Снимка: ФИБА