Маркъс Смарт и ЛеБрон Джеймс сътвориха изпълнението на деня в НБА

  • 29 дек 2025 | 18:05
Забивка на суперзвездата на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс оглави класацията за Топ 10 на най-добрите изпълнения на деня в НБА. Навършващият 41 години утре Джеймс бе във вихъра си при победата на “Езерняците” със 125:101 срещу Сакраменто Кингс.

Макар и на тази преклонна за професионалния спорт възраст, Джеймс демонстрира завиден атлетизъм и заби в коша на “Кралете” след отлична асистенция на Маркъс Смарт.

ЛеБрон завърши срещата с 24 точки, 5 асистенции, 3 борби и 2 откраднати топки, като демонстрира и впечатляваща ефективност в стрелбата от игра - 11/13.

Лейкърс заемат четвърто място в класирането на Западната конференция на НБА с баланс 20-10. Сакраменто е на предпоследната 14-а позиция на Запад с 8 победи и 24 загуби.

Снимки: Gettyimages

