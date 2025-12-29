Раздялата с Желко Обрадович предизвика спад в посещаемостта за Партизан

Сръбският клуб Партизан бележи близо 20% спад в средната посещаемост на мачовете си, извън белградското дерби срещу Цървена звезда, след раздялата със старши треньора Желко Обрадович, твърди изданието Basketnews.

Партизан водеше в класацията по посещаемост в Евролигата в три поредни сезона: 17 938 зрители през сезон 2022/2023, 19 916 през 2023/2024 и 18 846 души през сезон 2024/2025.

В първите си шест домакинства тази година под ръководството на Обрадович – срещу Армани Олимпия Милано, Анадолу Ефес, Париж Баскетбол, Барселона, Монако и Фенербахче – Партизан се радваше на средно 19 684 зрители. След напускането на легендарния специалист, сръбският отбор изигра четири домакински мача. Вторият – белградското дерби – отбеляза най-високата посещаемост за сезона от 21 854 души.

Първият мач без Желко Обрадович – срещу Байерн Мюнхен събра 17 249 зрители, а следващите два срещу Виртус Болоня и Макаби Тел Авив, съответно – 16 435 и 13 749 зрители.

Данните сочат, че извън дербито, средната посещаемост в залата за двубоите на Партизан е намаляла с почти 20%.

През миналия сезон клубът се похвали с генерирани приходи от почти 10 милиона евро от средната посещаемост, а за настоящия 2025/2026 очакванията бяха за близо 13 милиона евро от продадени билети.

Снимки: Sportal.bg