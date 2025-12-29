Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Богданович аут за неопределено време

Богданович аут за неопределено време

  • 29 дек 2025 | 15:28
  • 241
  • 0
Богданович аут за неопределено време

Сърбинът Богдан Богданович от Лос Анджелис Клипърс ще остане извън игра за неопределено време, съобщава Eurohoops.net. Опитният гард лекува травма на лявото подколянно сухожилие, след като приключи преждевременно участието си в петъчния мач на Клипърс срещу Портланд.

При деветия си сезон в НБА, ограничен от няколко контузии, 33-годишният гард е записал дотук 16 мача, в които е постигнал средно по 8.0 точки, 2.9 борби, 2.7 асистенции и 0.5 откраднати топки.

Договорът на Богданович с Клипърс изтича през лятото и се очаква той да стане свободен агент.

Снимки: Gettyimages

