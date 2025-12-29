Порзингис пред завръщане в игра за Атланта

Центърът на Атланта Хоукс Кристапс Порзингис е пред завръщане на терена след двуседмично отсъствие от игра заради заболяване. Това съобщават на ESPN източници, близки до играча.

30-годишният баскетболист последно игра за “Ястребите” на 6 декември при загубата от Денвър Нъгетс и се очаква скоро да бъде отново на паркета. Той обаче няма да пътува до Оклахома Сити за гостуването срещу миналогодишния шампион в понеделник.

За Атланта отсъстват още звездата на тима Трей Йънг и Джейлън Джонсън, които със сигурност няма да играят срещу Тъндър.

Кристапс Порзингис има по 19,2 точки, 5,6 борби и 1,6 чадъра средно на мач през този сезон.

Тимът на литовеца е в серия от шест поредни поражения и е с баланс от 15-18, а завръщането му ще донесе нужната височина в състава, която да го направи по-конкурентен в подкошието.

Снимки: Gettyimages