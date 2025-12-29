Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Порзингис пред завръщане в игра за Атланта

Порзингис пред завръщане в игра за Атланта

  • 29 дек 2025 | 16:17
  • 126
  • 0
Порзингис пред завръщане в игра за Атланта

Центърът на Атланта Хоукс Кристапс Порзингис е пред завръщане на терена след двуседмично отсъствие от игра заради заболяване. Това съобщават на ESPN източници, близки до играча.

30-годишният баскетболист последно игра за “Ястребите” на 6 декември при загубата от Денвър Нъгетс и се очаква скоро да бъде отново на паркета. Той обаче няма да пътува до Оклахома Сити за гостуването срещу миналогодишния шампион в понеделник.

За Атланта отсъстват още звездата на тима Трей Йънг и Джейлън Джонсън, които със сигурност няма да играят срещу Тъндър.

Кристапс Порзингис има по 19,2 точки, 5,6 борби и 1,6 чадъра средно на мач през този сезон.

Тимът на литовеца е в серия от шест поредни поражения и е с баланс от 15-18, а завръщането му ще донесе нужната височина в състава, която да го направи по-конкурентен в подкошието.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Сейбън Лий сменя Олимпиакос с Анадолу Ефес

Сейбън Лий сменя Олимпиакос с Анадолу Ефес

  • 29 дек 2025 | 12:25
  • 365
  • 0
Торонто Раптърс ще привлече центъра Мо Бамба

Торонто Раптърс ще привлече центъра Мо Бамба

  • 29 дек 2025 | 12:07
  • 578
  • 0
Лука Дончич: Играхме един за друг

Лука Дончич: Играхме един за друг

  • 29 дек 2025 | 12:04
  • 994
  • 0
Константин Костадинов реализира 10 точки при загуба на Морабанк Андора

Константин Костадинов реализира 10 точки при загуба на Морабанк Андора

  • 29 дек 2025 | 11:48
  • 391
  • 0
Клипърс победи Детройт след 55 точки от Кауай Ленард

Клипърс победи Детройт след 55 точки от Кауай Ленард

  • 29 дек 2025 | 11:31
  • 357
  • 0
Интересни резултати в НБА

Интересни резултати в НБА

  • 29 дек 2025 | 07:07
  • 4409
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

Славия осъществи изненадващ трансфер, продаде национал на балкански гранд

  • 29 дек 2025 | 16:15
  • 5017
  • 2
Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

Зверска катастрофа с Антъни Джошуа в Нигерия!

  • 29 дек 2025 | 14:57
  • 31584
  • 1
Официално: Левски се раздели с ненужен халф

Официално: Левски се раздели с ненужен халф

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 22541
  • 13
Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

Документите до държавата са подадени: сменят името на ПФК ЦСКА-1948, ето как ще се казва

  • 29 дек 2025 | 11:39
  • 47947
  • 89
Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

Месец след драмите в националния отбор Вуцов отнесъл наказание и в Левски

  • 29 дек 2025 | 12:39
  • 16958
  • 14
Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

Алекс Николов е сред тримата най-добри волейболисти в света за 2025 година

  • 29 дек 2025 | 08:14
  • 35635
  • 28