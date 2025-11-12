Популярни
  България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

  • 12 ное 2025 | 07:12
  • 1254
  • 1
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

Националният отбор на България за жени започва днес участието си в квалификациите за ЕвроБаскет 2027. Момичетата на Таня Гатева гостуват на Азербайджан в Баку. Мачът започва в 13:00 часа българско време.

България е в Група Е, където са още отборите на Черна гора и Украйна.

България е фаворит в евроквалификациите при жените според ФИБА
България е фаворит в евроквалификациите при жените според ФИБА

На 15 ноември националките ни гостуват на Украйна, а на 18 ноември приемаме Черно гора в Ботевград. През март на представителния ни тим му предстоят нови три срещи със съперниците в групата.

България е фаворит в евроквалификациите при жените според ФИБА

България е фаворит в евроквалификациите при жените според ФИБА

  • 12 ное 2025 | 02:31
  • 654
  • 0
