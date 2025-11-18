Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Таня Гатева определи състава за мача с Черна гора

Таня Гатева определи състава за мача с Черна гора

  • 18 ное 2025 | 14:23
  • 440
  • 0
Таня Гатева определи състава за мача с Черна гора

Треньорът на женския национален отбор Таня Гатева избра състава, на който ще разчита за днешния двубой от евроквалификациите срещу Черна гора. Срещата от Група Е ще се проведе от 19.00 ч. в “Aрена Ботевград”. Нациолките са с баланс от 2-0 и са еднолично начело в класирането на своята Група Е на квалификациите за ЕвроБаскет 2027 за жени. Черна гора пък има в актива си 1 успех и 1 поражение и се нарежда на трето място в подреждането.

Ето на кои състезателки залага Таня Гатева:

Гергана Иванова

Карина Константинова

Катрин Стоичкова

Радостина Христова

Борислава Христова

Илияна Георгиева

Янина Тодорова

Ивана Бонева

Валерия Алексиева

Преслава Колева

Деница Манолова

Кайла Хилсман

Снимка: ФИБА

Следвай ни:

Още от Баскетбол

България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 10489
  • 5
Драматични развръзки в НБА тази нощ

Драматични развръзки в НБА тази нощ

  • 18 ное 2025 | 06:25
  • 4857
  • 0
ЛеБрон поднови тренировки с Лейкърс

ЛеБрон поднови тренировки с Лейкърс

  • 18 ное 2025 | 04:42
  • 1674
  • 1
Олимпиакос спешно търси заместник на Еванс

Олимпиакос спешно търси заместник на Еванс

  • 18 ное 2025 | 03:21
  • 1553
  • 0
Мемфис губи Джа Морант за две седмици

Мемфис губи Джа Морант за две седмици

  • 18 ное 2025 | 02:00
  • 823
  • 0
Левски развали дебюта на Барчовски в Шумен за първата си победа за сезона

Левски развали дебюта на Барчовски в Шумен за първата си победа за сезона

  • 17 ное 2025 | 21:53
  • 5757
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 14510
  • 109
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 11669
  • 13
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 18748
  • 13
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 10489
  • 5
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 8598
  • 3
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 12532
  • 24