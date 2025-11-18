Таня Гатева определи състава за мача с Черна гора

Треньорът на женския национален отбор Таня Гатева избра състава, на който ще разчита за днешния двубой от евроквалификациите срещу Черна гора. Срещата от Група Е ще се проведе от 19.00 ч. в “Aрена Ботевград”. Нациолките са с баланс от 2-0 и са еднолично начело в класирането на своята Група Е на квалификациите за ЕвроБаскет 2027 за жени. Черна гора пък има в актива си 1 успех и 1 поражение и се нарежда на трето място в подреждането.

Ето на кои състезателки залага Таня Гатева:

Гергана Иванова

Карина Константинова

Катрин Стоичкова

Радостина Христова

Борислава Христова

Илияна Георгиева

Янина Тодорова

Ивана Бонева

Валерия Алексиева

Преслава Колева

Деница Манолова

Кайла Хилсман

Снимка: ФИБА