  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Антъни Едуардс за освиркванията на феновете: И аз щях да ни освиркам

Антъни Едуардс за освиркванията на феновете: И аз щях да ни освиркам

  • 29 дек 2025 | 17:24
  • 351
  • 0
Антъни Едуардс за освиркванията на феновете: И аз щях да ни освиркам

Голямата звезда на Минесота Тимбъруулвс Антъни Едуардс коментира недоволството на феновете след домакинската загуба на "Горските вълци" от Нетс, признавайки липсата на енергия и оправдавайки реакцията на публиката.

Разочарованието беше очевидно в Target Center, тъй като "Вълците" претърпяха загуба със 107:123 от Нетс, като феновете изразиха недоволството си с освирквания след края на мача.

В откровено интервю лидерът на отбора Антъни Едуардс,коментира реакцията на публиката, показвайки разбиране.

"Феновете ни освиркваха днес и аз съм с тях, и аз щях да ни освиркам. Да, липсваше енергия. Не знам какво се случва, предполагам, че това е баскетболът на Тимбъруулвс" заяви той.

Едуардс игра 35 минути и беше най-добрият в отбора си с 28 точки, 7 борби и 2 асистенции. Въпреки усилията му, Тимбъруулвс не успяха да се справят с превъзходството на Нетс в ключови моменти от мача.

Снимки: Gettyimages

