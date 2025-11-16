Популярни
Унгария - милиони евро и 40 години без Мондиал

  • 16 ное 2025 | 19:06
  • 5725
  • 4
Унгария - милиони евро и 40 години без Мондиал

Унгария претъпя болезнен крах срещу Ейре в световните квалификации и ще гледа Мондиал 2026 по телевизията. Историческата справка показва, че маджарите не са се класирали за световно първенство от далечната 1986 г. Тогава в Мексико футболистите на Дьорд Мезей не преминават груповата фаза, макар че преди финалите компютър предвижда, че ще стигнат до мача за купата.

Ейре направи чудото и изхвърли Унгария
Ейре направи чудото и изхвърли Унгария

Въпреки огромните пари, които унгарската държава налива в местния футбол, световното догодина ще бъде десето поред без маджарите. Трябва да се отбележи, че откакто европейските шампионати бяха разширени до 24 участника, Унгария се класира на трите последни форума на Стария континент, като през 2016 г. достигна до осминафиналите, където отстъпи с 0:4 срещу Белгия.

Снимки: Gettyimages

