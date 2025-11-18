Полша спечели трудно визитата си в Малта

Полша постигна трудна победа с 3:2 в гостуването сина Малта от последния 8-и кръг в група "G" на Световните квалификации. Гостите на два пъти повеждаха, но домакините два пъти изравняваха, но накрая класата на "Дружина полска" си каза думата и тимът измъкна трите точки с гол в края.

Звездата на Полша Роберт Левандовски откри резултата в 32-рата минута, разписвайки се с глава след центриране от фаул на Пьотър Жиелински.

Малта обаче бързо възстанови равенството. В 36-ата минута първо удар на Джозеф Мбонг бе блокиран, но Ирвин Кардона довкара отбитата топка за 1:1.

Гостите отново поведоха в 59-ата минута чрез Павел Взолек, който бе на правилното място, за да достигне една блокирана топка след удар на Левандовски.

Четири минути по-късно и трети гол на поляците бе отменен заради засада на Карел Швидерски.

За сметка на това в 68-ата минута Малта изравни от дузпа, отсъдена за задържане на Ирвин Кардона, а Теди Тума бе точен от бялата точка.

Все пак Полша се добра до победата в 85-ата минута. Пьотър Жиелински се разписа с далечен удар извън наказателното поле.

С тази победа Полша завършва на 2-рото място в крайното класиране в групата с актив от 17 точки. Малта пък остава на 4-ото място с 5 точки в актива си.

Следвай ни:

Снимки: Imago