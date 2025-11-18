Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Малта
  3. Полша спечели трудно визитата си в Малта

Полша спечели трудно визитата си в Малта

  • 18 ное 2025 | 00:32
  • 284
  • 0
Полша спечели трудно визитата си в Малта

Полша постигна трудна победа с 3:2 в гостуването сина Малта от последния 8-и кръг в група "G" на Световните квалификации. Гостите на два пъти повеждаха, но домакините два пъти изравняваха, но накрая класата на "Дружина полска" си каза думата и тимът измъкна трите точки с гол в края.

Звездата на Полша Роберт Левандовски откри резултата в 32-рата минута, разписвайки се с глава след центриране от фаул на Пьотър Жиелински.

Малта обаче бързо възстанови равенството. В 36-ата минута първо удар на Джозеф Мбонг бе блокиран, но Ирвин Кардона довкара отбитата топка за 1:1.

Гостите отново поведоха в 59-ата минута чрез Павел Взолек, който бе на правилното място, за да достигне една блокирана топка след удар на Левандовски.

Четири минути по-късно и трети гол на поляците бе отменен заради засада на Карел Швидерски.

За сметка на това в 68-ата минута Малта изравни от дузпа, отсъдена за задържане на Ирвин Кардона, а Теди Тума бе точен от бялата точка.

Все пак Полша се добра до победата в 85-ата минута. Пьотър Жиелински се разписа с далечен удар извън наказателното поле.

С тази победа Полша завършва на 2-рото място в крайното класиране в групата с актив от 17 точки. Малта пък остава на 4-ото място с 5 точки в актива си.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ливърпул прави последен опит да задържи Конате

Ливърпул прави последен опит да задържи Конате

  • 17 ное 2025 | 21:28
  • 2052
  • 3
В Ювентус си отдъхнаха за Влахович

В Ювентус си отдъхнаха за Влахович

  • 17 ное 2025 | 21:25
  • 2276
  • 0
Стана ясно колко дълго ще отсъства Шешко от игра

Стана ясно колко дълго ще отсъства Шешко от игра

  • 17 ное 2025 | 21:00
  • 5078
  • 0
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 8484
  • 7
Съдебната битка продължава: ПСЖ и Мбапе се съдят взаимно за над 500 милиона евро

Съдебната битка продължава: ПСЖ и Мбапе се съдят взаимно за над 500 милиона евро

  • 17 ное 2025 | 20:34
  • 5651
  • 51
Луис Суарес призна, че е имал тежко детство в Уругвай

Луис Суарес призна, че е имал тежко детство в Уругвай

  • 17 ное 2025 | 19:52
  • 2552
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 18655
  • 119
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 8484
  • 7
Много голове в квалификациите и още два сигурни участника на Мондиала

Много голове в квалификациите и още два сигурни участника на Мондиала

  • 17 ное 2025 | 23:50
  • 19610
  • 2
Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 16431
  • 52
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 13374
  • 25
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 4099
  • 28