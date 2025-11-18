Усик се раздели с една от световните си титли

Само 23 дни след драматичната си победа с обрат и нокаут над Джоузеф Паркър, Фабио Уордли вече е новият световен шампион на Световната боксова организация (WBO) в тежка категория. Тя е получила уведомление, че безспорният шампион Олександър Усик освобождава титлата си.

От спаринг партньор на Усик до претендент за титлите му

В съобщението си WBO определя новината като „уважителна пауза – не сбогуване“, по думите на екипа на непобедения украинец. Вместо това те отделят време да почетат постиженията на Усик, като президентът Густаво Оливиери похвали неговата дълголетност на върха в спорт, който не чака никого.

Усик отхвърли битка с Итаума и посочи докога ще е активен

Олимпийският шампион от 2012 г. Усик (24-0, 15 KO) за пръв път се бори за регионална титла на WBO година след началото на професионалната си кариера, в родна Украйна, с нокаут в деветия рунд над Дание Вендер (19-6). След това направи три защити – всички с нокаут – преди да получи световен шанс.

Ленъкс Люис към Александър Усик: Оттегли се на върха, както направих аз

Той победи тогава непобедения шампион в полутежка категория Кшищоф Гловацки с решение в Полша, а след това направи три защити в САЩ и Германия срещу Табисо Мчуну, Майкъл Хънтър и Марко Хук, преди да опита обединение срещу шампиона на WBC Маирис Бриедис – който до днес се смята за един от най-трудните му съперници в кариерата.

Шокиращо: Паркър дал положителна проба за кокаин в деня на битката си

„WBO изказва дълбокото си уважение, възхищение и благодарност към Олександър Усик – непобеден, безспорен световен шампион в две категории на WBO, и боец, който е заслужил всяко право, привилегия и чест, свързани със статута супершампион на WBO. Неговата кариера е една от най-изключителните и исторически значими в съвременната боксова ера.“

Франк Уорън, промоутърът на Уордли и шеф на Queensberry, също коментира новината:

„Великобритания има нов световен шампион в тежка категория и нова звезда в спорта. Една от най-невероятните истории, които съм виждал за 45 години като промоутър, и не мога да бъда по-горд от Фабио Уордли. Очакват го огромни битки през 2026 г., докато защитава пояса на WBO и изгражда истинско наследство в спорта.“

Спекулациите около следващия ход на Усик тепърва ще се засилват, след като той вече бе задължен да започне преговори с атрактивния боец от Ипсуич. С него той за първи път направи спаринг, когато Уордли имаше едва четири бо́я и все още беше консултант по подбор на персонал през 2018 г.

Преди две седмици Оливиери каза пред The Ring, че Уордли ще трябва да се изправи срещу задължителния претендент Моузес Итаума, ако мачът с Усик не бъде направен поради някаква причина.

„Комитетът си запазва правото да наложи задължителна защита на временния шампион. Ако Усик не е наличен по оправдана причина, ще наложим задължителен претендент.“

Сега, след като Уордли ще бъде повишен, вместо да остане временен шампион, не е ясно какво следва, тъй като неговият съотборник Итаума трябва да се бие срещу Джърмейн Франклин в главното събитие на шоуто на Queensberry в Манчестър на 24 януари, а промоцията до момента внимателно ги държи разделени по различни пътища.