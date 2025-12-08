Международната федерация по борба с промени в календара

Международната федерация по борба направи промени в спортния си календар за 2026 г.

Световното първенство за мъже и жени бе отложено с повече от месец. Така надпреварата в Бахрейн ще бъде от 24 октомври до 1 ноември вместо от 5 до 13 септември.

Освен това световното първенство до 20 г., на което Бахрейн отново трябваше да е домакин, бе дадено на Братислава (Словакия). Датите остават непроменени – от 17 до 23 август.

Догодина България е домакин на две европейски първенства в Самоков през месец май. А именно до 17 години (11-17 май) и до 15 г. (20-24 май).

От следващата година „Диана“ ще заработи и като световен тренровъчен център. До 2019-а той бе европейски център.