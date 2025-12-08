Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Международната федерация по борба с промени в календара

Международната федерация по борба с промени в календара

  • 8 дек 2025 | 08:59
  • 359
  • 0
Международната федерация по борба с промени в календара

Международната федерация по борба направи промени в спортния си календар за 2026 г.

Световното първенство за мъже и жени бе отложено с повече от месец. Така надпреварата в Бахрейн ще бъде от 24 октомври до 1 ноември вместо от 5 до 13 септември.

Освен това световното първенство до 20 г., на което  Бахрейн отново трябваше да е домакин, бе дадено на Братислава (Словакия). Датите остават непроменени – от 17 до 23 август.

Догодина България е домакин на две европейски първенства в Самоков през месец май. А именно до 17 години (11-17 май) и до 15 г. (20-24 май).

От следващата година „Диана“ ще заработи и като световен тренровъчен център. До 2019-а той бе европейски център.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Пьотр Ян окървави и победи Мераб Двалишвили

Пьотр Ян окървави и победи Мераб Двалишвили

  • 7 дек 2025 | 08:34
  • 6147
  • 18
Ужасяваща контузия отне титлата на Алешандре Пантожа

Ужасяваща контузия отне титлата на Алешандре Пантожа

  • 7 дек 2025 | 08:29
  • 2021
  • 0
България получи знамето на Световната федерация по таекуондо

България получи знамето на Световната федерация по таекуондо

  • 7 дек 2025 | 08:04
  • 935
  • 0
Едуард Алексанян впечатли с нокаут в главната битка на SENSHI 29

Едуард Алексанян впечатли с нокаут в главната битка на SENSHI 29

  • 6 дек 2025 | 22:23
  • 2183
  • 0
Али Юзеир сломи Карим Мабрук за втори път

Али Юзеир сломи Карим Мабрук за втори път

  • 6 дек 2025 | 22:12
  • 1252
  • 0
Български победи с нокаути в последната гала на SENSHI за 2025

Български победи с нокаути в последната гала на SENSHI за 2025

  • 6 дек 2025 | 22:06
  • 6352
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

  • 8 дек 2025 | 07:00
  • 3948
  • 3
Основен футболист на Левски ще претърпи операция

Основен футболист на Левски ще претърпи операция

  • 8 дек 2025 | 09:34
  • 3390
  • 0
Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

  • 8 дек 2025 | 09:55
  • 1569
  • 1
ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

ЦСКА 1948 ще иска да скъси дистанцията до първото място срещу последния Добруджа

  • 8 дек 2025 | 07:17
  • 4964
  • 2
Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

Кошмар на “Бернабеу”: Реал Мадрид катастрофира след два червени картона

  • 7 дек 2025 | 23:58
  • 48615
  • 541
Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

Блестящ Хойлунд изведе Наполи до успеха над Ювентус

  • 7 дек 2025 | 23:37
  • 28800
  • 11