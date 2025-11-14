Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Шокиращо: Паркър дал положителна проба за кокаин в деня на битката си

Шокиращо: Паркър дал положителна проба за кокаин в деня на битката си

  • 14 ное 2025 | 14:53
  • 344
  • 0
Шокиращо: Паркър дал положителна проба за кокаин в деня на битката си

Световният шампион по бокс в тежка категория между 2016 и 2018 година Джоузеф Паркър е дал положителна проба за кокаин в деня на мача си срещу Фабио Уордли през октомври, съобщи „Скай Спортс“.

Резултатите от теста, който е направен от Доброволната антидопингова агенция (VADA) на 25 октомври, бяха обявени днес.

Паркър се намира в най-добрата форма за кариерата си, но загуби двубоя с британеца Уордли в Лондон с нокаут в 11-тия рунд.

Новозеландският боксьор носеше титлата на световен шампион на Световната боксова организация (WBO) в тежка категория до 2018 година, когато я загуби от Антъни Джошуа. Той има 40 мача на професионалния ринг, от които е спечелил 36 (24 от тях с нокаут) и е загубил четири.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Йосиф Панов със сериозна подготовка за атаката си на нова титла в Мадрид

Йосиф Панов със сериозна подготовка за атаката си на нова титла в Мадрид

  • 13 ное 2025 | 19:19
  • 680
  • 0
Съперникът на Копривленски: Той е отличен боец, за мен е чест

Съперникът на Копривленски: Той е отличен боец, за мен е чест

  • 13 ное 2025 | 17:33
  • 1728
  • 0
"Купа Неврокоп" ще се състои за 4-ти път в Гоце Делчев

"Купа Неврокоп" ще се състои за 4-ти път в Гоце Делчев

  • 13 ное 2025 | 16:48
  • 704
  • 0
Танчев идва на MAX FIGHT 63 за седмата победа

Танчев идва на MAX FIGHT 63 за седмата победа

  • 13 ное 2025 | 16:21
  • 498
  • 0
Легендите Ернесто Хуст, Семи Шилт и Ян Сокуп водят втория SENSHI лагер с покани

Легендите Ернесто Хуст, Семи Шилт и Ян Сокуп водят втория SENSHI лагер с покани

  • 13 ное 2025 | 16:04
  • 509
  • 0
Стоян Копривленски каза кого иска на финала на K-1 World Max

Стоян Копривленски каза кого иска на финала на K-1 World Max

  • 13 ное 2025 | 15:47
  • 2886
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

  • 14 ное 2025 | 09:15
  • 10607
  • 36
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 13089
  • 18
Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

  • 14 ное 2025 | 10:19
  • 7265
  • 5
Мъри се прицели с разминал се на косъм от трансфер в ЦСКА

Мъри се прицели с разминал се на косъм от трансфер в ЦСКА

  • 14 ное 2025 | 11:44
  • 8519
  • 3
Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

  • 14 ное 2025 | 01:08
  • 31308
  • 39
Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 6851
  • 7