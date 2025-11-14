Шокиращо: Паркър дал положителна проба за кокаин в деня на битката си

Световният шампион по бокс в тежка категория между 2016 и 2018 година Джоузеф Паркър е дал положителна проба за кокаин в деня на мача си срещу Фабио Уордли през октомври, съобщи „Скай Спортс“.

Резултатите от теста, който е направен от Доброволната антидопингова агенция (VADA) на 25 октомври, бяха обявени днес.

‼️ Joseph Parker reportedly tested positive for cocaine in a VADA drugs test taken on the day of his defeat to Fabio Wardley.



Two sources close to Team Parker have conveyed their dismay to The Ring at the findings, for which he has an opportunity to have his B-sample tested.

Паркър се намира в най-добрата форма за кариерата си, но загуби двубоя с британеца Уордли в Лондон с нокаут в 11-тия рунд.

Новозеландският боксьор носеше титлата на световен шампион на Световната боксова организация (WBO) в тежка категория до 2018 година, когато я загуби от Антъни Джошуа. Той има 40 мача на професионалния ринг, от които е спечелил 36 (24 от тях с нокаут) и е загубил четири.