Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Мемфис губи Джа Морант за две седмици

Мемфис губи Джа Морант за две седмици

  • 18 ное 2025 | 02:00
  • 168
  • 0
Мемфис губи Джа Морант за две седмици

Гардът на Мемфис Гризлис Джа Морант вероятно ще отсъства до декември заради разтежение на десния прасец, съобщи Ройтерс.

Той напусна принудително мача на Мемфис през първата четвърт в събота срещу Кливланд Кавалиърс от редовния сезон в НБА.

26-годишният Морант отбеляза седем точки и направи две асистенции за шест минути, преди да бъде сменен в мача, който Маями загуби със 100:108.

Морант има средно по 17,9 точки, 3,5 борби и 7,6 асистенции в 12 мача този сезон.

Той често страда от проблеми с контузии през последните сезони. През 2023-24 той игра само в девет мача поради комбинация от контузии и две

наказания, които общо достигнаха 33 мача. Различни контузии го ограничиха до 50 мача миналия сезон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Антъни Дейвис ще отсъства поне още десет дни

Антъни Дейвис ще отсъства поне още десет дни

  • 17 ное 2025 | 18:57
  • 772
  • 0
Баскетбол от ББЛ на живо по sportbg.bg

Баскетбол от ББЛ на живо по sportbg.bg

  • 17 ное 2025 | 18:17
  • 802
  • 0
Селтикс удържаха Клипърс след 33 точки на Джейлън Браун

Селтикс удържаха Клипърс след 33 точки на Джейлън Браун

  • 17 ное 2025 | 12:07
  • 1094
  • 0
Вълнуващ мач в Солт Лейк Сити: Победа за Джаз над Булс във второто продължение

Вълнуващ мач в Солт Лейк Сити: Победа за Джаз над Булс във второто продължение

  • 17 ное 2025 | 11:38
  • 689
  • 0
Страхотен обрат и победа след продължения за Рокетс над Меджик

Страхотен обрат и победа след продължения за Рокетс над Меджик

  • 17 ное 2025 | 11:02
  • 1275
  • 0
Борислав Младенов със силен мач при успех на Виена

Борислав Младенов със силен мач при успех на Виена

  • 17 ное 2025 | 10:25
  • 631
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 19375
  • 122
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 9628
  • 8
Много голове в квалификациите и още два сигурни участника на Мондиала

Много голове в квалификациите и още два сигурни участника на Мондиала

  • 17 ное 2025 | 23:50
  • 20450
  • 5
Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 16765
  • 52
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 13610
  • 26
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 4424
  • 32