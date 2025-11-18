Мемфис губи Джа Морант за две седмици

Гардът на Мемфис Гризлис Джа Морант вероятно ще отсъства до декември заради разтежение на десния прасец, съобщи Ройтерс.

Той напусна принудително мача на Мемфис през първата четвърт в събота срещу Кливланд Кавалиърс от редовния сезон в НБА.

26-годишният Морант отбеляза седем точки и направи две асистенции за шест минути, преди да бъде сменен в мача, който Маями загуби със 100:108.

Морант има средно по 17,9 точки, 3,5 борби и 7,6 асистенции в 12 мача този сезон.

Той често страда от проблеми с контузии през последните сезони. През 2023-24 той игра само в девет мача поради комбинация от контузии и две

наказания, които общо достигнаха 33 мача. Различни контузии го ограничиха до 50 мача миналия сезон.

Снимки: Gettyimages