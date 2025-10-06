Джа Морант е с изкълчен глезен

Звездата на Мемфис Гризлис Джа Морант лекува изкълчен глезен - контузия, получена по време на тренировка в неделя, потвърди отборът от Националната баскетболна асоциация.

Двукратният участник в Мача на звездите ще пропусне първия мач от предсезонната подготовка на Мемфис срещу Детройт Пистънс. Гризлис започват редовния сезон с домакинство срещу Ню Орлиънс Пеликанс на 22 октомври.

Морант записа средно по 23.2 точки, 7.3 асистенции, 4.1 борби и 1.2 откраднати топки в 50 мача (всички като титуляр) през миналия сезон.

Breaking: Ja Morant is considered week-to-week after suffering a sprained left ankle in practice on Sunday, per Grizzlies team spokesperson. pic.twitter.com/9HRF0Ti0lz — Yahoo Sports (@YahooSports) October 6, 2025

Избран под номер 2 в драфта на НБА през 2019 година, Морант има средно по 22.6 точки, 7.4 асистенции и 4.7 борби в общо 307 мача (305 като титуляр). Той беше новобранец на годината през сезон 2019/2020 и най-прогресиращ играч през сезон 2021/2022.

Мемфис вече се бори с други контузии на Брандън Кларк (коляно), Джарън Джаксън-младши (палец на крака) и Зак Еди (глезен).

Следвай ни:

Снимки: Imago