Натоварена нощ в НБА

Днес е една от по-натоварените нощи в НБА. Ще се изиграят цели 11 мача от редовния сезон. Очакваме и някои доста интересни битки.

Нощта започва с два мача в 02:00 часа. В първия Вашингтон Уизардс ще опита да продължи доброто си представяне в края на годината и ще търси трета поредна победа в домакинството си на Финикс Сънс.

Междувременно Шарлът Хорнетс приема Милуоки Бъкс в мач от голямо значение в битката за място на елиминациите на Изток.

Следват три мача с начален час 02:30. Най-интересният от тях се очертава този между Маями Хийт и Денвър Нъгетс.

Същото обаче може да се каже и за сблъсъка между четвъртия и петия в Източната конференция, съответно Торонто Раптърс и Орландо Меджик.

Последният двубой в този час е между Бруклин Нетс и Голдън Стейт Уориърс.

Най-натоварена става програмата в 03:00 часа с пет мача по това време. Ню Орлиънс Пеликанс приема Ню Йорк Никс.

Шампионът Оклахома Сити Тъндър е домакин на разклатения тим на Атланта Хоукс.

Интересен сблъсък очакваме да се получи между Сан Антонио Спърс и Кливланд Кавалиърс.

Хюстън Рокетс не очаква затруднения срещу последния на Изток Индиана Пейсърс.

Чикаго Булс пък ще опита да се завърне на победния път срещу коравия отбор на Минесота Тимбъруулвс.

Последният мач за нощта ни пренася на Запад, където Портланд Трейлблейзърс приема Далас Маверикс в 05:00 часа.