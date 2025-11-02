Джа Морант пак в центъра на скандал, собственият му отбор го наказа

Голямата звезда на Мемфис Гризлис Джа Морант беше отстранен за един мач от собствения си отбор заради „вредно поведение“. Той влезе в конфликт с треньорския щаб и изрази разочарованието си пред журналисти.

Мемфис Гризлис започна новия сезон с баланс от 3 победи и 3 загуби, заемайки 9-то място в класирането на Западната конференция. От края на миналия сезон отборът от Тенеси е ръководен от финландеца Туомас Иисало (43 г.), един от най-добрите европейски треньори.

След загубата от Лос Анджелис Лейкърс със 112:117, Иисало критикува нивото на усилия и лидерството на Морант, а пойнт гардът отговори с неподходящ тон.

Освен това Морант изрази пред журналисти разочарованието си от треньорския щаб. Запитан за мача, в който гардът записа скромните 8 точки, добавяйки все пак и 7 асистенции, 26-годишният играч отговаряше на повечето въпроси по интересен начин: "Питайте треньорския щаб", "Питайте тях"...

Ja Morant when asked questions from the media:



“Go ask the coaching staff.”



And then asked what could have been done differently, other than asking the coaching staff:



“According to them, probably don’t play me.”



(🎥 @50NuancesDeNBA)



pic.twitter.com/BNOIxhl0xa — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 1, 2025

През настоящия сезон Джа Морант има средно по 20,8 точки, 6,7 асистенции и 3,3 борби. През годините играчът от Южна Каролина е бил отстраняван няколко пъти, но от НБА.

През 2023 г. той се появи на живо в Instagram, държейки пистолет и беше отстранен два пъти, пропускайки общо 33 мача. Освен това през сезон 2024/2025 Морант започна да празнува определени успешни изпълнения, преструвайки се, че стреля с огнестрелно оръжие, поради което беше глобен от НБА.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Gettyimages