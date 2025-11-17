Уилямс сменя цветовата схема за Лас Вегас

Уилямс представи новата цветова схема на автомобилите на Карлос Сайнц и Алекс Албон, с която те ще се състезават в предстоящата Гран При на Лас Вегас този уикенд.
Това е второто поредно състезание в САЩ, за което Уилямс променя цветовата схема на колите си, като предишното беше в Остин.
„Тази страхотна цветова схема е част от работата ни с партньорите ни от Atlassian, които ни помагат да ускорим нашата технологична трансформация и да върнем Уилямс на върха на класирането – обясни шефът на тима Джеймс Ваулс. – Няма по-подходящо място за това от Лас Вегас, един от най-технологично напредналите градове в света.“