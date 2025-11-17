Карлос Сайнц отскочи до Бахамите преди Лас Вегас

Испанският пилот на Уилямс във Формула 1 Карлос Сайнц реши да не се връща в Европа след Гран При на Сао Пауло, а вместо това да отиде на кратка почивка на Бахамите преди последните три състезания от сезона, които са събрани в три поредни уикенда.

От екипа на Сайнц уточниха, че Карлос ще използва тази почивка и за приспособяване към часовата разлика с Лас Вегас, където тази седмица продължава сезонът във Формула 1. Часовата разлика между Бахамите и Вегас е само 3 часа, което определено ще му помогне.

Официално: В Катар ще има поне по два бокса

По време на почивката си Карлос е сменил бягането и фитнеса с морски спортове, а също така е готов и да изненада колегите си в тима с нов тен, когато кацне във Вегас.

Монтоя предрече трета световна титла за Алонсо