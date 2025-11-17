Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Карлос Сайнц отскочи до Бахамите преди Лас Вегас

Карлос Сайнц отскочи до Бахамите преди Лас Вегас

  • 17 ное 2025 | 17:24
  • 693
  • 0

Испанският пилот на Уилямс във Формула 1 Карлос Сайнц реши да не се връща в Европа след Гран При на Сао Пауло, а вместо това да отиде на кратка почивка на Бахамите преди последните три състезания от сезона, които са събрани в три поредни уикенда.

От екипа на Сайнц уточниха, че Карлос ще използва тази почивка и за приспособяване към часовата разлика с Лас Вегас, където тази седмица продължава сезонът във Формула 1. Часовата разлика между Бахамите и Вегас е само 3 часа, което определено ще му помогне.

Официално: В Катар ще има поне по два бокса
Официално: В Катар ще има поне по два бокса

По време на почивката си Карлос е сменил бягането и фитнеса с морски спортове, а също така е готов и да изненада колегите си в тима с нов тен, когато кацне във Вегас.

Монтоя предрече трета световна титла за Алонсо
Монтоя предрече трета световна титла за Алонсо
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Екълстоун за бъдещето на Хорнър: Не бих изключил Ферари!

Екълстоун за бъдещето на Хорнър: Не бих изключил Ферари!

  • 17 ное 2025 | 14:15
  • 492
  • 0
Сордо се връща в Хюндай с ограничена програма?

Сордо се връща в Хюндай с ограничена програма?

  • 17 ное 2025 | 14:04
  • 405
  • 0
Алън Джоунс: Глупости са, че в Макларън фаворизират Ландо Норис

Алън Джоунс: Глупости са, че в Макларън фаворизират Ландо Норис

  • 17 ное 2025 | 13:47
  • 759
  • 2
Макларън привлече дъщерята на Мика Хакинен

Макларън привлече дъщерята на Мика Хакинен

  • 17 ное 2025 | 13:18
  • 672
  • 0
Официално: В Катар ще има поне по два бокса

Официално: В Катар ще има поне по два бокса

  • 17 ное 2025 | 13:05
  • 869
  • 0
Как Норис може да лиши Верстапен от шанс за титлата?

Как Норис може да лиши Верстапен от шанс за титлата?

  • 17 ное 2025 | 12:45
  • 2511
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 9898
  • 29
Александър Димитров и Георги Русев говорят пред медиите - очаквайте на живо!

Александър Димитров и Георги Русев говорят пред медиите - очаквайте на живо!

  • 17 ное 2025 | 17:36
  • 2027
  • 17
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 7219
  • 4
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 14278
  • 9
Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

  • 17 ное 2025 | 16:47
  • 3323
  • 4
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 13152
  • 51