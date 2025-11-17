Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  3. Бразилска легенда прати поздрави на Бербатов

  • 17 ное 2025 | 14:27
  • 754
  • 1
Българският финансист Кирил Евтимов беше сред гостите на "Емиратс" в Лондон за приятелския мач между Бразилия и Сенегал, в който петкратните световни шампиони се наложиха 2:0. След края на срещата бургазлията се видя с няколко любопитни личности от групата на "Селесао Бразилейра". Един от тях беше настоящият координатор на южноамериканския отбор Жуан. След като разбра, че събеседникът му е от България, двукратният победител в Копа Америка и двукратен носител на Купата на конфедерациите се поинтересува от бившия си съотборник Димитър Бербатов.

"Димитър беше великолепен футболист. Използвам случая, за да го поздравя", заяви пред Евтимов бившият футболист на Байер (Леверкузен) и Рома. След мача в Лондон популярният фен на Нефтохимик успя да се види за кратко и с младата звезда на Челси Естевао, който вкара първия гол за победата на Бразилия. Друга любопитна фигура, с която Кирил Евтимов се засече, е Клаудио Тафарел. В момента световният шампион за 1994 г. е треньор на вратарите в щаба на Карло Анчелоти. 59-годишният бивш страж се познава с Кирил от срещата им в Лондон през есента на 2024 г.

Снимки: Gettyimages

