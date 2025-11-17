Популярни
  Германия
  2. Германия
  3. Германия 2:0 Словакия, гол на Гнабри

Германия 2:0 Словакия, гол на Гнабри

  • 17 ное 2025 | 21:45
  • 2049
  • 2
Германия 2:0 Словакия, гол на Гнабри

Германия води с 2:0 срещу Словакия в последен двубой от група "А" на квалификациите за Мондиал 2026 в зона "УЕФА". Резултата откри Ник Волтемаде в 19-ата минута, амалко по-късно Серж Гнабри завърши с попадение чудесна триходова атака. Срещата в Лайпциг ще реши съдбата на първото място и директната квота за световните финали. В момента двата тима имат по 12 точки, но Бундестимът е с предимство заради по-добрата си голова разлика. Това означава, че съставът на Юлиан Нагелсман ще е доволен и на равенство.

През септември словаците изненадаха Германия в Братислава и спечелиха с 2:0, но слязоха от върха в групата заради загубата от Северна Ирландия. Това беше и единственият мач, в който отборът на Франческо Калцона допусна попадения във вратата си.

Германците бързо си стъпиха на краката след поражението в първия кръг, като взеха максимума от двубоите срещу Северна Ирландия и Люксембург, макар че не впечатлиха с изявите си.

В исторически план Германия и Словакия са се срещали общо шест пъти, като са си разменили по три победи.

На вратата на Бундестима застана Оливер Бауман, а четиримата в защита са капитанът Йошуа Кимих, Йонатан Та, Нико Шлотербек и Давид Раум. Съотборниците в Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка и Александър Павлович играят в средата на терена, пред тях действат Льорой Сане, Серж Гнабри и Флориан Виртц, а на върха на атаката е Ник Волтемаде.

Сред резервите на четирикратните световни шампиони са Карим Адейеми, Кевин Шаде, Малик Тиау, Феликс Нмеча, Джейми Левелинг и Валдемар Антон.

Словакия излезе на "Ред Бул Арена" с трима нападатели в лицето на Давид Дюриш, Давид Стрелец и Лео Зауер. В халфовата линия си партнират Матуш Беро, Станислав Лоботка и Ондрей Дуда, а бранителите пред Мартин Дубравка са Норберт Гьомбер, Милан Шкриняр, Адам Оберт и Давид Ханцко.

На пейката личат имената на Лукаш Хараслин, Роберт Боженик, Иван Шранц, Патрик Хрошовски, Денис Вавро и Петер Пекарик.

Германия опита да наложи натиск от самото начало, но словаците изглеждаха спокойни и не оставяха свободни пространства в половината си. Гостите обаче твърдо бързо губеха притежанието на топката и не намираха начин да пренесат действията по-далеч от вратата си. Въпреки сериозно надмощие на германците, в първите десетина минути нямаше нито един опасен удар към Дубравка.

След четвърт час игра защитник на Словакия изчисти прострелно центриране на Гнабри, а секунди по-късно Виртц се обърна в наказателното поле, но шутира много неточно. Превъзходството на Германия даде резултат в 19-ата минута. Продължителна атака на Бундестима завърши с перфектно центриране на Кимих към Волтемаде и централният нападател нямаше как да сгреши при удара си с глава - 1:0.

Гостите можеха да изравнят много бързо, но на два пъти Давид Дюриш пропусна от удобни позиции. В 21-вата минута Бауман показа отличен рефлекс и изби в корнер изстрела на словашкия футболист, а след последвалото центриране изчистената от Волтемаде топка попадна на крака на Дюриш, но той я прати високо в аут.

Снимки: Gettyimages

