  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Куартараро: Нямам време да чакам новия V4 мотор

Куартараро: Нямам време да чакам новия V4 мотор

  • 17 ное 2025 | 17:06
  • 699
  • 0

Бившият световен шампион в MotoGP Фабио Куартараро отново притисна, като акцентира на това колко е важен утрешният тест във Валенсия. Ямаха официално обяви, че от догодина ще използва V4 двигател в MotoGP, като се смята, че това решение за последния сезон преди смяната на техническите правила, е взето само, за да може тимът да задържи Куартараро.

Според непотвърдена информация, представянето на Ямаха и на новия V4 мотор ще са решаващи фактори за това дали той ще остане и за 2027 с Ямаха. Аугусто Фернандес кара с V4 двигателя във Валенсия вчера и завърши 16-и, като отбеляза, че проблемът с поведението на предницата на мотора остава.

Куартараро вече тества новия V4 двигател на “Милано” през септември и не беше особено впечатлен, а сега заяви, че очаква “повече или по-малко” същото темпо, като с редовия двигател на Ямаха.

“Очаквам мотоциклетът ни да има същото темпо, повече или по-малко, като този с редовия мотор - заяви вчера Куартараро. - Ако не стане така, то ще е трудно за мен и за Ямаха - В крайна сметка, няма много време между финала на сезона и Малайзия. Срокът е същият като от “Милано” до Валенсия, това са моите очаквания. Този тест е важен за бъдещето ми, но нямам време да чакам новия V4 мотор.”

Снимки: Gettyimages

