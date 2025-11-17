Шефът на Априлия: Един път и ние да се зарадваме в края на сезона

Главният изпълнителен директор на Априлия Рейсинг Масимо Ривола намери интересен начин да отбележи силния край на сезон 2025 в MotoGP. Марко Бедзеки спечели последните две състезания от кампанията, а във Валенсия Априлия записа двойна победа, първата от Каталуня 2023.
Също така 2025 се оказа най-успешната година за Априлия в MotoGP - компанията записа 4 победи, Бедзеки завърши трети в крайното класиране при пилотите, а марката финишира на второ място при производителите след Дукати.
Бедзеки получава мотора, с който спечели финала на сезона
“Веднъж и ние да можем да се насладим на неделя вечер във Валенсия - обясни Ривола. - Но честно, трябва да кажа, че като изключим “Сепанг”, в последните пет състезания бяхме доста силни. Това е супер положителна посока на развитие, което е важно за теста във вторник, както и е супер важно за следващия сезон.
“Най-накрая, силно представяне в края на сезона, защото обикновено сме много слаби в този период. Не сме свикнали да сме толкова силни на финала, но искаме да привикнем към това.”
Победа за Бедзеки във Валенсия, Баная отпадна в първата обиколка
След лятната пауза в MotoGP Априлия се позиционира като най-сериозният съперник на Дукати, като Ривола обясни, че основните фактори за това са формата на Бедзеки и работата на техническия директор Фабиано Стерлачини.
Хорхе Мартин: Уморен съм, липсва ми сила, връщам се с №89
Снимки: Gettyimages