Шефът на Априлия: Един път и ние да се зарадваме в края на сезона

Главният изпълнителен директор на Априлия Рейсинг Масимо Ривола намери интересен начин да отбележи силния край на сезон 2025 в MotoGP. Марко Бедзеки спечели последните две състезания от кампанията, а във Валенсия Априлия записа двойна победа, първата от Каталуня 2023.

Също така 2025 се оказа най-успешната година за Априлия в MotoGP - компанията записа 4 победи, Бедзеки завърши трети в крайното класиране при пилотите, а марката финишира на второ място при производителите след Дукати.

Bez was on a roll from Portimao to Valencia! 🏆🏆🔥#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/WabE0H1vfq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 17, 2025

“Веднъж и ние да можем да се насладим на неделя вечер във Валенсия - обясни Ривола. - Но честно, трябва да кажа, че като изключим “Сепанг”, в последните пет състезания бяхме доста силни. Това е супер положителна посока на развитие, което е важно за теста във вторник, както и е супер важно за следващия сезон.

“Най-накрая, силно представяне в края на сезона, защото обикновено сме много слаби в този период. Не сме свикнали да сме толкова силни на финала, но искаме да привикнем към това.”

След лятната пауза в MotoGP Априлия се позиционира като най-сериозният съперник на Дукати, като Ривола обясни, че основните фактори за това са формата на Бедзеки и работата на техническия директор Фабиано Стерлачини.

Снимки: Gettyimages