Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Димитър Димитров - Херо е новият старши треньор на Ботев (Пловдив). Един от най-титулуваните български специалисти подписа 2-годишен договор с "жълто-черните".

3-кратният шампион на България ще направи първата си тренировка днес от 15:30 часа на клубната база. Първите 15 минути от заниманието ще бъдат открити за представители на медиите.

Във вторник опитният наставник ще даде пресконференция. Брифингът ще се състои от 12:00 часа в залата за пресконференции на стадион "Христо Ботев".

