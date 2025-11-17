Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 3049
  • 8
Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Димитър Димитров - Херо е новият старши треньор на Ботев (Пловдив). Един от най-титулуваните български специалисти подписа 2-годишен договор с "жълто-черните".

3-кратният шампион на България ще направи първата си тренировка днес от 15:30 часа на клубната база. Първите 15 минути от заниманието ще бъдат открити за представители на медиите.

Във вторник опитният наставник ще даде пресконференция. Брифингът ще се състои от 12:00 часа в залата за пресконференции на стадион "Христо Ботев".

Снимка: "Официален сайт на Ботев (Пловдив)"

