  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  Иван Цветанов за пореден път демонстрира голямата си любов към "жълто-черния" клуб

Иван Цветанов за пореден път демонстрира голямата си любов към "жълто-черния" клуб

  8 ное 2025 | 10:13
  • 304
  • 0
От Ботев (Пловдив): Иван Цветанов за пореден път демонстрира голямата си любов към "жълто-черния" клуб

Ръководството на Ботев (Пловдив) не пропусна да благодари на Иван Цветанов за свършената работа.

Иван Цветанов: Това беше последен мач за мен! Оставам директор на Ботев
Иван Цветанов: Това беше последен мач за мен! Оставам директор на Ботев

"Ръководството на ПФК Ботев Пловдив изказва искрената си благодарност към Иван Цветанов за времето, прекарано като временен треньор на представителния мъжки отбор.

Иван Цветанов за пореден път демонстрира голямата си любов към “жълто-черния” клуб, като въпреки трудния момент не отказа тежкото предизвикателство и застана начело на “канарчетата”.

Във водените от него 7 мача, тимът записа 4 победи, 1 равенство и 2 загуби, като значително подобри физическото си представяне на терена и взе важни победи в трудни сблъсъци.

Благодарим на Иван Цветанов за мъжеството и му пожелаваме много успехи в тежката задача да върне на върха детско-юношеската школа на клуба", написаха от клуба.

