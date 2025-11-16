Популярни
ЦСКА си хареса нападател на Крузейро

  16 ное 2025 | 22:47
  • 1209
  • 2
ЦСКА си хареса нападател на Крузейро

ЦСКА е отправил запитване за младото крило на бразилския Крузейро Луис Фернандо, твърди в социалните мрежи страницата "Jornal da Bola" 10. 20-годишният флангови футболист е част от тима до 20 г. на местния гранд, а наскоро е бил преотстъпен в третодивизонния Маринга.

Според информацията, талантът е желан още от португалските Санта Клара и Лейшоеш, както и от клубове от Саудитска Арабия. В Крузейро пък умуват дали да изпратят Фернандо отново някъде под наем, или да отдадат правата му на друг отбор без трансферна сума, но като запазят сериозен процент от бъдещ трансфер.

Любопитно е, че мениджърската агенция на бразилеца държи правата на Дидис Пита от Фратрия, както и на бившия капитан на Берое Жорди Говеа.

През септември ЦСКА изпрати легендарния халф Пламен Гетов на скаутска мисия в Бразилия и Аржентина, където той изгледа на живо общо 17 мача. Гетов бе в компанията на мениджъра Джери Перейра, който от дълги години работи успешно на родния пазар. Именно подсилване по крилата е един от основните приоритети за “червената” зимна селекция.

Божинов се обърна към политиците: Къде е държавата, когато спортът загива?

Мартин Кавдански сложи край на кариерата си

Владо Манчев: Много искахме победата

Кьосев: Бяхме по-добрият отбор, но във футбола не всеки път по-добрият побеждава

Съдия №1 на Дания ще свири България - Грузия

Дубълът на Локомотив (Пловдив) победи Родопа

Италия 1:1 Норвегия, гостите заслужено изравниха

Играят се късните мачове от световните квалификации, Израел отново поведе

Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Паднаха 16 гола

