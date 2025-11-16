ЦСКА си хареса нападател на Крузейро

ЦСКА е отправил запитване за младото крило на бразилския Крузейро Луис Фернандо, твърди в социалните мрежи страницата "Jornal da Bola" 10. 20-годишният флангови футболист е част от тима до 20 г. на местния гранд, а наскоро е бил преотстъпен в третодивизонния Маринга.

Според информацията, талантът е желан още от португалските Санта Клара и Лейшоеш, както и от клубове от Саудитска Арабия. В Крузейро пък умуват дали да изпратят Фернандо отново някъде под наем, или да отдадат правата му на друг отбор без трансферна сума, но като запазят сериозен процент от бъдещ трансфер.

Любопитно е, че мениджърската агенция на бразилеца държи правата на Дидис Пита от Фратрия, както и на бившия капитан на Берое Жорди Говеа.

През септември ЦСКА изпрати легендарния халф Пламен Гетов на скаутска мисия в Бразилия и Аржентина, където той изгледа на живо общо 17 мача. Гетов бе в компанията на мениджъра Джери Перейра, който от дълги години работи успешно на родния пазар. Именно подсилване по крилата е един от основните приоритети за “червената” зимна селекция.