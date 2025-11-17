ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА може да се раздели през зимата с един от футболистите, които привлече едва преди няколко месеца, твърди „Тема Спорт“. Става въпрос за шведския полузащитник Дейвид Сегер, който остана неизползвана резерва във вечното дерби с Левски. Това бе втори пореден мач, в който Сегер не се появява в игра след победата с 3:1 над Монтана, която също изгледа от пейката.

26-годишният халф е загубил доверието на Христо Янев, след като първоначално беше титуляр под негово ръководство. Постепенно обаче позициите му в състава се разклатиха и вече изобщо не попада в плановете на старши треньора. Очаква се още през зимата ЦСКА да опита да поправи грешката с привличането на Сегер. Опциите за раздяла с него са продажба, изпращане под наем, а в краен случай може да се стигне и до скъсване на договора му.

Скандинавецът се обвърза с “армейците” до лятото на 2028 г., след като преди това никога не бе играл извън пределите на родината си. Той пристигна като капитан и звезда на елитния шведски Йостер, но вече няколко месеца не успява да изпъкне в ЦСКА. Беше изместен от титулярния състав от младия Петко Панайотов, когото по никакъв начин не показва, че превъзхожда. До момента записа 13 участия във всички турнири с червената фланелка, като все още чака първия си гол или асистенция.

В ЦСКА са категорични, че няма да повтарят грешката от края на миналия и началото на настоящия сезон в състава да присъстват демотивирани футболисти, които не попадат в сметките на треньора. През зимата клубът ще се раздели и с колумбийския централен защитник Браян Кордоба, който е твърда резерва и само попълва групата на Христо Янев.