  Ботев (Пловдив)
  2. Ботев (Пловдив)
  Ерата "Херо" в Ботев (Пловдив) започва днес

Ерата "Херо" в Ботев (Пловдив) започва днес

  • 17 ное 2025 | 09:17
  • 2131
  • 1
Ерата "Херо" в Ботев (Пловдив) започва днес

Новият старши треньор на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров ще направи днес първата си тренировка начело на тима. Това ще се случи следобед на базата в Коматево, като по-рано през деня специалистът ще има разговор със собственика Илиян Филипов.

Дебютът на Херо ще е срещу ЦСКА. Мачът с "армейците" е в събота (22 ноември) от 17:00 часа на "Васил Левски". През миналата седмица заниманията на "канарчетата" се водеха от помощниците Тодор Киселичков и Лъчезар Балтанов, след като клубът обяви, че временният наставник Иван Цветков ще продължи само с работата си начело на Академията на Ботев.

Ботев представя Херо следващата седмица
Ботев представя Херо следващата седмица

"Жълто-черните" са в серия от три поредни победи - една за Купата и две за първенство, включително служебната 4:0 в дербито с Локомотив. Тимът определено е във възход.

През 2014 година, макар и реално само за дни, Херо работи в Ботев (Пд) като спортен директор. Иначе Ботев ще е десетият роден отбор в богатата му визитка след Нефтохимик, Литекс, Левски, Велбъжд (Кн), Локо (Пд), Черноморец (Бс), Лудогорец, Берое и Спартак (Вн). За ден бе треньор и на Арда, който в крайна сметка не пое и сложи там Георги Чиликов. Водил е и националния ни отбор.

