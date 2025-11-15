Популярни
  Ботев (Пловдив)
  2. Ботев (Пловдив)
  • 15 ное 2025 | 09:42
Ботев представя Херо следващата седмица

Ботев Пловдив ще представи новия си старши треньор Димитър Димитров – Херо във вторник (18.11). За бъдещия треньор на „жълто-черните“ ще има организирана пресконференция от клуба.

Опитният специалист ще наследи на поста Иван Цветанов, който води „канарчетата“ в седем мача – като временен наставник. Преди това на скамейката на стадион „Христо Ботев“ беше Николай Киров, постигнал незавидни резултати.

Към момента Ботев Пд е в средата на таблицата – на девето място. Първият мач на Димитров ще бъде гостуването на ЦСКА в събота, 22 ноември, на Националния стадион в София.

Херо за втори път ще работи в Ботев Пловдив. Преди над десетилетие бургазлията бе спортен директор на „канарчетата“. Във визитката си той има още периоди като треньор в Левски, Нефтохимик, Лудогорец, Спартак Варна, Берое, Локомотив Пловдив, Литекс, както и чуждестранни авантюри в Русия, Казахсттан и Саудитска Арабия, бил е и национален селекционер преди около четвърт век. 

