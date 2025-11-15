Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пд) ще се подготвя в Турция

Ботев (Пд) ще се подготвя в Турция

  • 15 ное 2025 | 10:35
  • 344
  • 0
Ботев (Пд) ще се подготвя в Турция

Ботев Пловдив ще проведе лагер в Турция, пише „Тема Спорт“. Жълто-черните ще се готвят по време на зимната пауза при отлични условия въпреки финансовите трудности, които изпитва клубът. Новият треньор Димитър Димитров ще има възможността да подготви добре тима за втория полусезон. В момента канарчетата договарят контролите, които ще изиграе тимът в южната ни съседка. Херо официално ще застане начело на отбора в понеделник, като жълто-черните планират пресконференция. Опитният специалист ще дебютира на 22 ноември, събота, от 17:00 часа.

Както е известно, ФИФА наложи нова санкция на Ботев Пловдив, която забранява на клуба да картотекира нови футболисти в рамките на три последователни трансферни прозореца. Решението е влязло в сила на 6 ноември. Това е второ подобно наказание за канарчетата в рамките на две седмици. На „Колежа“ са оптимисти, че ще решат в срок казусите.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Почивка в ЦСКА

Почивка в ЦСКА

  • 15 ное 2025 | 09:21
  • 620
  • 0
Мартин Кавдански спира с футбола

Мартин Кавдански спира с футбола

  • 15 ное 2025 | 09:13
  • 778
  • 0
Живко Желев: В приповдигнато настроение сме

Живко Желев: В приповдигнато настроение сме

  • 15 ное 2025 | 09:10
  • 663
  • 1
Десподов изравнява Стойчо Младенов

Десподов изравнява Стойчо Младенов

  • 15 ное 2025 | 08:10
  • 10008
  • 12
Бившата звезда на Бурсаспор Коце Видолов: Как да догоним турците, като ни водят с няколко обиколки

Бившата звезда на Бурсаспор Коце Видолов: Как да догоним турците, като ни водят с няколко обиколки

  • 15 ное 2025 | 08:08
  • 7228
  • 1
Мъри Стоилов е автор на последния български гол край Босфора

Мъри Стоилов е автор на последния български гол край Босфора

  • 15 ное 2025 | 07:54
  • 4731
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

  • 15 ное 2025 | 11:30
  • 2375
  • 0
България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 10053
  • 46
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

  • 15 ное 2025 | 07:37
  • 18281
  • 18
Кристиано Роналдо може да отнесе три мача наказание

Кристиано Роналдо може да отнесе три мача наказание

  • 15 ное 2025 | 11:06
  • 1994
  • 1
Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

  • 15 ное 2025 | 09:40
  • 7645
  • 5
Десподов изравнява Стойчо Младенов

Десподов изравнява Стойчо Младенов

  • 15 ное 2025 | 08:10
  • 10008
  • 12