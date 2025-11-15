Ботев (Пд) ще се подготвя в Турция

Ботев Пловдив ще проведе лагер в Турция, пише „Тема Спорт“. Жълто-черните ще се готвят по време на зимната пауза при отлични условия въпреки финансовите трудности, които изпитва клубът. Новият треньор Димитър Димитров ще има възможността да подготви добре тима за втория полусезон. В момента канарчетата договарят контролите, които ще изиграе тимът в южната ни съседка. Херо официално ще застане начело на отбора в понеделник, като жълто-черните планират пресконференция. Опитният специалист ще дебютира на 22 ноември, събота, от 17:00 часа.

Както е известно, ФИФА наложи нова санкция на Ботев Пловдив, която забранява на клуба да картотекира нови футболисти в рамките на три последователни трансферни прозореца. Решението е влязло в сила на 6 ноември. Това е второ подобно наказание за канарчетата в рамките на две седмици. На „Колежа“ са оптимисти, че ще решат в срок казусите.