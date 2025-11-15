Популярни
  Илиян Филипов влезе в конфликт с известен фен на Ботев, Рашко Стоянов също се намеси

  • 15 ное 2025 | 13:42
Благодетелят на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов влезе в доста ожесточен спор с известен привърженик на “канарчетата”, като цялата ситуация се разигра под публикация от “жълто-черния” клуб за инвестициите на базата в Коматево. Причината за кавгата пък се оказа стадион “Христо Ботев”.

“Вместо да пишете библейски есета за Слънцето и Светлината, може да дадете актуална информация как върви довършването на “Колежа”, написа Михаил Чомпалов под публикацията в официалния канал на пловдивчани.

Филипов реагира мигновено, като отговори на известният привърженик на “жълто-черните”: “Чомпала обича да си плюе редовно. Не му обръщайте внимание!”, след което последва още по-дълъг коментар.

“Чомпалов ти пак ли възкръсна? Четохме доста и твойте библейски есета. Айде без критики! Лесно е от другия край на Европа да се плюе. Актуалната информация за Колежа е, че етап 1.2 приключи, а Община Пловдив не е платила 1 лв. Плащаме всеки ден дългове на други. Плащаме редовно на всички служители в клуба и наши контрагенти. И се позапитай от къде се плащат тези разходи!”.

Малко след това фенът на “канарите” се защити и отговори на Илиян Филипов:

“Макар и от другия край на Европа, аз моята част от “сделката” фен и клуб съм я свършил. Абонаментната карта съм си я взел още на подновяването на миналогодишните. Понеже така най-добре се подкрепя клуба в призивите му.

Стадионът е тема, която интересува всеки (предполагам). Ако Общината не е платила и 1 лв. защо не излезете да го заявите публично? Какво се случва със следващите етапи? Кога ще има съблекални по проект, музей и фасада на Х-вете примерно? Това са напълно резонни въпроси, а не плюене.”, заяви Чомпала.

За капак в спора се включи и бившият съветник по юридически и организационни въпроси на клуба Рашко Стоянов, който в момента съди “канарчетата” за неполучени заплати след прекратяването на неговия договор:

“Не знам какво е платила или не Община Пловдив, но по етап 1.2. има да се изпълняват още СМР”, написа Стоянов, с което наля още масло в огъня.

