Демократична република Конго шокира Камерун в добавеното време и продължава да мечтае за Мондиал 2026

Националният отбор на Демократична република Конго се класира за финалния плейоф в зона “Африка”, след като спечели с минималното 1:0 в полуфиналния сблъсък с Камерун в двубой, който се изигра в Рабат, Мароко. Единственото попадение в двубоя падна в първата минута на добавеното време, когато точен бе Шансел Сипенга.

Именно “леопардите” имаха леко преимущество през през целия двубой по отношение на владеенето на топката, но символичните домакините отправиха по-голям брой удари и изглеждаха по-близо до гола. Именно на тяхната сметка дойде и най-добрата ситуация през първата част, когато Ета Ейонг пропиля добро положение. През второто полувреме двата тима си размениха по още няколко не лоши положения, за да се стигне до самото начало на добавеното време, когато резервата Брайън Сипенга се възползва от центриране от корнер, буквално връхлетя върху центрирането и с плътен изстрел не остави шансове на вратаря, отбелязвайки единственото попадение в двубоя.

По този начин Демократична република Конго се класира за финалния плейоф за класиране на Мондиал 2026, който ще ги изправи срещу Нигерия. По-рано днес “супер орлите” също достигнаха до двубоя в неделя от 20:00 българско време в Рабат. Победителите в неделя ще продължат към междуконтиненталните плейофи за участие в Мондиал 2026, които са през следващата пролет. Това би било първо участие на тима на Световно първенство от 50 години насам, ако успеят да се класират в неделя.