Камерун без Чупо-Мотинг и Ангиса за плейофа с Конго, шанс за Джеймс Ето'о

Двама ключови футболисти на Камерун ще пропуснат със сигурност предстоящия плейоф за световното първенство срещу Конго, а трети ще бъде под въпрос до последно. Нападателят Ерик Максим Чупо-Мотинг и халфът Андре-Франк Замбо Ангиса са контузени и са аут, а стражът Андре Онана лекува болки в глезена.

От футболната федерация на страната съобщават, че Чупо-Мотинг е усукал коляно, а Замбо Ангиса е получил разтежение по време на тренировка във вторник. Халфът, който навършва 30 години в неделя, има четири гола за Наполи от началото на сезона в италианското първенство.

Ако Замбо Ангиса пропусне срещата, по-голям шанс за изява ще има за футболиста на ЦСКА Джеймс Ето'о. В събота той отбеляза победния гол за "червените" в мача от 15-ия кръг на българската efbet Лига срещу Левски. Халфът има само един мач за Камерун в кариерата си - четвърт час в контрола с Уганда през юни тази година.

Камерун играе в плейфоите с други три отбора, завършили на второ място в групите си в квалификациите на Зона Африка. Останалите са Габон и Нигерия, а победителят от турнира в Рабат ще играе в междуконтиненталния плейоф през март. Той ще излъчи последния 48-и участник на Мондиал 2026.

Камерун е участвал осем пъти на световни финали, повече от всяка друга африканска нация.