Нигерия се развихри в продълженията срещу Габон по пътя си към Мондиал 2026

Националният отбор на Нигерия се класира за финалния плейоф в зона „Африка“ за Мондиал 2026, след като спечели срещу Габон в полуфиналния им сблъсък, който се изигра в Рабат, Мароко. „Суперорлите“ победиха с 4:1 след продължения, а редовното време завърши при равенство 1:1.

Сложен път към Мондиал 2026: какво очаква африканските отбори в баражите

Именно Нигерия беше тимът, който по-настойчиво преследваше успеха, като отправи 11 удара срещу само два на своя опонент в редовните 90 минути. Те обаче трябваше да изчакат за своето попадение чак до 78-ата минута. Тогава Акор Адамс пресече пас на противников защитник, заобиколи излезлия напред страж Стенли Нвабили и прати топката в опразнената му врата. Нигерийците вече се виждаха победители, но бяха попарени в 89-ата минута, след като Марио Лемина възстанови равенството с рикоширал удар.

Nigeria beat Gabon 4-1 after extra time to knock them out of World Cup qualifying and advance to the CAF playoff final.



We'll never get to see Pierre-Emerick Aubameyang at a World Cup 💔 pic.twitter.com/nOAnnZTvVE — B/R Football (@brfootball) November 13, 2025

В 12-минутното добавено време не падна победен гол, благодарение на невероятен пропуск на Виктор Осимен в последните секунди, и така се стигна до продължения, в които „суперорлите“ не оставиха съмнения в превъзходството си с три безответни попадения. Първото от тях дойде в 97-ата минута, когато резервата Чидера Еджуке се разписа с диагонален шут по земя. Пет минути по-късно с подобен изстрел Осимен увеличи преднината на тима, а в 110-ата минута именно нападателят оформи крайното 4:1 с нов удар по земя.

𝗡𝗜𝗚𝗘𝗥𝗜𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗖𝗛 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗔𝗙𝗥𝗜𝗖𝗔𝗡 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 𝗣𝗟𝗔𝗬-𝗢𝗙𝗙𝗦 🇳🇬🎭



Two brilliant goals from Osimhen take Nigeria one step closer to their World Cup dream 🤩💭



Tonight it’s Cameroon 🇨🇲 vs DR Congo 🇨🇩 to determine who Nigeria will face… pic.twitter.com/bKx8aYWba2 — 433 (@433) November 13, 2025

Така Нигерия се класира за финалния африкански бараж, в който ще играят срещу Камерун или ДР Конго в неделя. Ако Осимен и компания отново спечелят, те ще продължат към междуконтиненталните плейофи за участие в Мондиал 2026, които са през следващата пролет.