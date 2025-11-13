Нигерия се развихри в продълженията срещу Габон по пътя си към Мондиал 2026

Националният отбор на Нигерия се класира за финалния плейоф в зона „Африка“ за Мондиал 2026, след като спечели срещу Габон в полуфиналния им сблъсък, който се изигра в Рабат, Мароко. „Суперорлите“ победиха с 4:1 след продължения, а редовното време завърши при равенство 1:1.
Сложен път към Мондиал 2026: какво очаква африканските отбори в баражите
Именно Нигерия беше тимът, който по-настойчиво преследваше успеха, като отправи 11 удара срещу само два на своя опонент в редовните 90 минути. Те обаче трябваше да изчакат за своето попадение чак до 78-ата минута. Тогава Акор Адамс пресече пас на противников защитник, заобиколи излезлия напред страж Стенли Нвабили и прати топката в опразнената му врата. Нигерийците вече се виждаха победители, но бяха попарени в 89-ата минута, след като Марио Лемина възстанови равенството с рикоширал удар.
В 12-минутното добавено време не падна победен гол, благодарение на невероятен пропуск на Виктор Осимен в последните секунди, и така се стигна до продължения, в които „суперорлите“ не оставиха съмнения в превъзходството си с три безответни попадения. Първото от тях дойде в 97-ата минута, когато резервата Чидера Еджуке се разписа с диагонален шут по земя. Пет минути по-късно с подобен изстрел Осимен увеличи преднината на тима, а в 110-ата минута именно нападателят оформи крайното 4:1 с нов удар по земя.
Така Нигерия се класира за финалния африкански бараж, в който ще играят срещу Камерун или ДР Конго в неделя. Ако Осимен и компания отново спечелят, те ще продължат към междуконтиненталните плейофи за участие в Мондиал 2026, които са през следващата пролет.