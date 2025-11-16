Популярни
  Васил Евтимов: Аз може да съм направил сума ти грешки по време на мача, но е недопустимо Тошков да стреля фаул и да си вземе борбата

Васил Евтимов: Аз може да съм направил сума ти грешки по време на мача, но е недопустимо Тошков да стреля фаул и да си вземе борбата

  16 ное 2025 | 17:01
Наставникът на Черно море Тича Васил Евтимов коментира загубата с 82:85 от Балкан в Ботевград в дерби от седмия кръг на Sesame НБЛ.

“Аз съм доволен от момчетата, защото четвъртата част я печелим. Нямам нищо какво да кажа в това отношение, една от нашите цели беше това да го направим. Но просто те вкараха два много тежки шута, две тройки, които влезнаха в тяхна полза и от това се реши мачът. Имахме шанс, Ники под коша изпусна сам, ако беше вкарал този кош, можеше да поведем с една или две точки. Това беше решаващо в края на мача.

Но, както казах, ние сме тръгнали да ставаме шампиони и не можем да хванем борба след наказателен удар. Когато човекът, който е втори има единствената цел да загърби този, който стреля… Ако играем детски баскетбол, това да се случи - да, но не и на професионално ниво. Съжалявам, аз може да съм направил сума ти грешки по време на мача, но е недопустимо, когато Тошков стреля фаул, той да си вземе борбата. Имаме 14 секунди, при 2 точки всичко е възможно. Можеше да си дадем шанс да спечелим мача. Изпускаме борбата, след това още два фаула и мачът приключи.

Но имаме напредък, според мен се получи интересен мач, но, както казах, двете стрелби на Балкан бяха важни, вкараха ги и затова ни победиха днес.

Когато Джелани не е на терена, ни е трудно. Не съм доволен от първото полувреме. Те ни доминираха тотално под коша", сподели Евтимов.

Снимки: Startphoto

