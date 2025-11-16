Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Очаквайте на живо: Балкан - Черно море Тича

  • 16 ное 2025 | 12:00
  • 807
  • 0
Балкан приема Черно море Тича в "Арена Ботевград" в може би най-интригуващия сблъсък от седмия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата започва в 13:00 часа.

С 5 победи и 1 загуба дотук ботевградчани са единственият тим, допуснал само едно поражение в шампионата до момента.

Страхотни битки и голяма изненада в Sesame НБЛ тази вечер
Черно море пък е с 4 успеха и 2 поражения дотук.

За последно двата тима се срещнаха в плейофите на Sesame НБЛ през миналия сезон, в полуфиналната фаза. Варненци спечелиха с 3-1 победи тогава. Малко по-рано през миналия сезон Черно море нанесе поражение на Балкан и на финала за Купата на България, игран в Самоков.

Снимки: Sportal.bg

