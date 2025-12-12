Популярни
Adidas NextGen Евролига се завръща с най-големите таланти на Европа

  • 12 дек 2025 | 17:13
Adidas NextGen Евролига се завръща през сезон 2025-26, надграждайки инерцията, постигната с обновения си облик от миналата година. В своето 24-то издание, състезанието продължава да укрепва позицията си в рамките на Евролигата и репутацията си на водеща сцена за най-добрите европейски таланти до 18 години, много от които по-късно стават ключови фигури в мъжката баскетболна игра.

Както винаги, сезонът ще се състои от четири квалификационни турнира, които ще се проведат между късната есен и ранната пролет. Улм, Абу Даби, Болоня и Белград ще бъдат домакини на квалификационните турнири.

Победителят от всеки турнир ще си осигури място на финалния турнир на Adidas NextGen Евролига 2026, който отново ще се проведе по време на Финалната четворка на Евролигата в Атина, Гърция, създавайки обща сцена за изгряващи и вече доказани звезди.

Отборът „Next Generation“, съставен от изявени играчи от клубове, които не участват в квалификациите, ще продължи да се появява на всяка спирка от състезанието. Догуш Балбай, шампион на Евролигата през 2021 и 2022 г., ще тренира отбора за втори пореден сезон. Балбай направи впечатляващ дебют миналата година, като изведе отбора U18 „Next Generation“ до финала на квалификационния турнир в Истанбул и спечели турнира в Мюнхен. Квалификационни турнири за сезон 2025-26:

Сезонът започва с първия квалификационен турнир в Orange Campus, който е известен в цяла Европа с отдадеността си на развитието на млади играчи (Улм: 6-8 февруари).

Състезанието след това се премества на второ място, където отборите ще се състезават в най-съвременната Space42 Arena. Това ще бъде третият път, когато NextGen Евролигата се провежда в Близкия изток, след като Дубай беше домакин на квалификациите през 2024 г., а Абу Даби организира финалния турнир през миналия сезон (27 февруари - 1 март).

В средата на март състезанието продължава в историческата зала PalaDozza, дългогодишен дом на Виртус Болоня. Болоня ще дебютира като домакин на турнир NextGen, носейки вълнение на нарастващата фен база в Италия (13-15 март).

Белград, добре позната и дългогодишна спирка на картата на NextGen, ще бъде домакин на последния квалификационен турнир в зала „Александър Николич“ (б.р. зала "Пионир") (20-22 март).

През годините през това състезание са преминали много от най-големите имена в баскетбола, включително играчи като Лука Дончич, Никола Йокич, Виктор Уембаняма, Кристапс Порзингис, Домантас Сабонис, Милош Теодосич, Василие Мицич, Никола Миротич, Донатас Монтеюнас, Дарио Шарич, Йонас Валанчунас, Омри Каспи, Луиджи Датоме и Гога Битадзе. Сезон 2025-26 има за цел да добави нови имена към този списък, докато ново поколение европейски таланти излиза на сцената.

