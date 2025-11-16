Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Константин Тошков: Намерихме нашия ритъм, следвахме си гейм-плана и спечелихме

Константин Тошков: Намерихме нашия ритъм, следвахме си гейм-плана и спечелихме

  • 16 ное 2025 | 16:34
  • 238
  • 0

Един от героите за Балкан при днешната победа на ботевградчани у дома с 85:82 срещу Черно море Тича - гардът Константин Тошков, смята, че мачът е бил интересен, а той и съотборниците му са следвали плана си за срещата и това им е помогнало за успеха.

“Мисля, че мачът беше доста интересен за феновете, дори ма нас, самите. Намерихме нашия ритъм, следвахме си гейм-плана и успяхме да излезем победители от този мач.

Със сигурност играта в отбрана е с основна роля за успеха на Балкан и искаме да превърнем това в наш облик - нашата защита. Знаем добри и какви реализатори са техните гардове, опитахме се да наложим агресия върху тях през целия мач. И като цяло върху целия им отбор. Смятам, че го направихме по един много добър начин, след като излязохме победители”, коментира Тошков.

Снимки: Startphoto

