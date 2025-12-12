Черно море и Шумен започнаха надлъгването във Варна

Отборите на Черно море Тича и Шумен играят в мач от 11-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата стартира в 20:00 часа в зала "Христо Борисов" във Варна, а Sportal.bg ви дава възможност да я проследите на живо.

Срещата започна с минута мълчание в памет на легендарния Иван Евстатиев, който вчера напусна този свят на 92-годишна възраст.

ПЪРВА ЧАСТ



След минута и половина игра Шумен води с 4-0, но малко след това се стигна до равенство (4-4), а атрактивна забивка на Гафни даде аванс от 2 точки на домакините (6-4). Тройка на Гейл вдигна разликата на 5 точки (9-4), при оставащи 7 минути до края на частта. Гостите наваксаха пасива си и дори обърнаха резултата в своя полза (11-10). След това Черно море отново си върна лидерството и 4 минути преди края на частта води с 14-12. Двата отбора продължават надлъгването с пълна сила. При оставащи 2:35 минути резултатът е равен (17-17).

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:



ЧЕРНО МОРЕ ТИЧА: Уотсън-Гейл, Уест, Петков, Стоянов, Гафни

ШУМЕН: Елис, Лазаров, Блатанчич, Стамов, Денчев

Първоначално двубоят трябваше да се изиграе на 13 декември (събота) в Шумен, но заради проблеми с местната зала домакинството беше разменено.

На този етап "моряците" са с 6 победи и 3 загуби от началото на сезона в елита на българския баскетбол, а шуменци са с 9 поражения от 9 мача.

