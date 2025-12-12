Черно море се раздели с един от чужденците си

Отборът на Черно море Тича се раздели с Деанте Джонсън, научи Sportal.bg. Варненският клуб и американският баскетболист са прекратили съвместната си работа по взаимно съгласие.

Центърът се присъедини към "моряците" в края на септември, като зае мястото на освободения малко преди това Сам Фриймън.

Днес от 20:00 часа баскетболистите на Васил Евтимов се изправят срещу Шумен в мач от 11-ия кръг на Sesame НБЛ, който ще се изиграе в зала "Христо Борисов" в морската столица.

Снимка: Черно море Тича - Фейсбук