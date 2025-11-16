Васил Христов: Успяхме да издържим на физическата доминация на Черно море

Старши треньорът на Балкан Васил Христов коментира победата с 85:82 в Ботевград над Черно море Тича в мач от седмия кръг на Sesame НБЛ.

“Това беше много важен мач за нас, изключително труден. Черно море искаха да се върнат на победния път и днешният мач им даде такава възможност. Радвам се, че успяхме да издържим на физическата им доминация, те играят с много висок състав, атакуват много под коша. Мисля, че успяхме да се справим, с известни забележки, разбира се, но това е тяхната сила, не можеш да спреш абсолютно всичко.

Единствено не съм доволен, че на няколко пъти успяхме да направим добра разлика, но много бързо допуснахме Черно море да се върне в мача. Трябваха ни там малко по-умни защити и нападения - 2-3, за да можем да имаме по-голям контрол върху двубоя”, сподели Христов.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto