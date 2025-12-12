Везенков и Олимпиакос гонят девета победа в Евролигата

Отборите на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си и Барселона играят в мач от 15-ия кръг на Евролигата. Срещата стартира в 21:30 часа, а Sportal.bg ви дава възможност да я проследите на живо.

Дебют за гръцкия гранд може да направи новото попълнение на тима Монте Морис, който вчера бе обявен официално от клуба.

"Червено-белите" са с осем победи и пет загуби от началото на сезона в "турнира на богатите", а каталунците имат девет успеха и пет поражения в сметката си до този момент.