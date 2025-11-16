Джелани Уотсън-Гейл: Балкан изигра страхотен мач

Гардът на Черно море Тича Джелани Уотсън-Гейл, направил страхотен дабъл-дабъл с 19 точки и 13 асистенции при загубата на варненци с 82:85 срещу Балкан в Ботевград, поздрави новия едноличен лидер в класирането.

“Последната борба в нападение ни нарани много. Ако я бяхме взели, може би щеше да е различно, но Балкан са страхотен отбор.

Винаги когато загубиш, поглеждаш към защитата. Наистина исках много да спечелим днес, но те изиграха страхотен мач”, сподели националът на Великобритания.

Снимки: Startphoto