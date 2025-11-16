Алберт Попов се класира за втория манш в Леви

Най-добрият български алпийски скиор Алберт Попов се класира за втория манш на първия за сезона слалом от Световната купа по ски във финландския зимен център Леви.

Безмилостната Шифрин с девети елен в кариерата си

Попов даде 22-ро време на сложното трасе, наредено от хърватския национален треньор. Алберт премина дистанцията консервативно и предпазливо, като му отне 55.89 секунди. Той завърши с 1.86 секунди по-бавно време от лидера в първия манш Лукас Бротен Пинейро.

Алберт Попов и Калин Златков готови за началото на сезона си в Леви

Другият български представител в Леви Калин Златков, за съжаление, не завърши своето спускане. Тази съдба споделиха цели 19-има от общо 81 участници в днешния манш, включително голямо име като Алекс Винацер.

Топ 10 след Бротен Пинейро допълниха Клеман Ноел, Тимон Хауган, Линус Щрасер, Едуард Халберг, Атле Лие Макграт, Фабио Гъщрайн, Стефан Амие, Хенрик Кристоферсен и Лоик Меяр. Даниел Юл заедно с Йоханес Щролц с равно време затвориха топ 30 и се класираха за втория манш от 14 часа.

Пистата "Levi black" е със стартова височина от 438 метра и 258 метра височина на финала. Наклонът е 180 метра, а общо вратите са 69, като 66 трябва да бъдат заобиколени от скиорите.