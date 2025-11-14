Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Алберт Попов и Калин Златков готови за началото на сезона си в Леви

Алберт Попов и Калин Златков готови за началото на сезона си в Леви

  • 14 ное 2025 | 12:19
  • 399
  • 0
Алберт Попов и Калин Златков готови за началото на сезона си в Леви

Най-добрият български скиор Алберт Попов и талантливият Калин Златков ще открият сезона в Световната купа по ски-алпийски дисциплини с участие в слалома в Леви (Финландия) на 16 ноември (неделя).

Слаломът в Леви - време ли е някой да спре доминацията на Шифрин
Слаломът в Леви - време ли е някой да спре доминацията на Шифрин

Първият манш на надпреварата започва в 11:00 часа българско време, а вторият, за който се класират най-добрите 30, е с начален час 14:00. Състезанието ще бъде излъчено на живо по БНТ 3 и по Евроспорт.

„Да им пожелаем успех в Леви и през целия олимпийски сезон! Българите можем!“, написаха от Българската федерация по ски.

Последният лагер на сняг за двамата български национали преди старта Леви бе в Кабдалис (Швеция).

28-годишният Попов ще участва за четвърти път в слалома от Световната купа във финландския курорт, като най-доброто му класиране е 18-о място от предишния сезон.

24-годишният Златков дебютира в дисциплината в Леви през миналата година, но не успя да завърши първия манш.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Звездата на Торонто Остън Матюс ще отсъства от игра поне седмица

Звездата на Торонто Остън Матюс ще отсъства от игра поне седмица

  • 13 ное 2025 | 22:52
  • 637
  • 0
Пинто преподписа с Отава за 30 милиона долара

Пинто преподписа с Отава за 30 милиона долара

  • 13 ное 2025 | 21:00
  • 1740
  • 1
Нов скандал в женския френски биатлон

Нов скандал в женския френски биатлон

  • 13 ное 2025 | 19:51
  • 1752
  • 0
Слаломът в Леви - време ли е някой да спре доминацията на Шифрин

Слаломът в Леви - време ли е някой да спре доминацията на Шифрин

  • 13 ное 2025 | 19:35
  • 1514
  • 0
Панарин направи 4 асистенции, Рейнджърс разбиха Лайтнинг

Панарин направи 4 асистенции, Рейнджърс разбиха Лайтнинг

  • 13 ное 2025 | 10:45
  • 391
  • 0
Рослович отново вкара в продължение и изведе Ойлърс до победа над Флайърс

Рослович отново вкара в продължение и изведе Ойлърс до победа над Флайърс

  • 13 ное 2025 | 10:17
  • 393
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

  • 14 ное 2025 | 09:15
  • 7027
  • 19
Българин играе за първия отбор на Милан (гледайте на живо)

Българин играе за първия отбор на Милан (гледайте на живо)

  • 14 ное 2025 | 12:27
  • 3210
  • 1
Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

  • 14 ное 2025 | 10:19
  • 3954
  • 3
Мъри се прицели с разминал се на косъм от трансфер в ЦСКА

Мъри се прицели с разминал се на косъм от трансфер в ЦСКА

  • 14 ное 2025 | 11:44
  • 4527
  • 1
Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

  • 14 ное 2025 | 01:08
  • 27707
  • 30
Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 5482
  • 7