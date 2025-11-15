Безмилостната Шифрин с девети елен в кариерата си

Американката Микаела Шифрин даде ясен знак какво предстои през олимпийския сезон, след като разгроми конкурентките си и с лекота спечели откриващия слалом от Световната купа по алпийски ски в Леви.

30-годишната Шифрин беше без конкуренция, най-бърза и в двата манша, като спечели с преднина от 1.66 секунди – нейна девета победа в Леви и рекордна 102-ра победа в Световната купа.

Албанката Лара Колтури завърши втора на своя 19-и рожден ден, а младата германка Ема Айхер се нареди трета – първият слалом подиум в кариерата ѝ за Световната купа.

Победата на Шифрин изглеждаше сигурна още в момента, в който тя направи това, което сама определи като „почти перфектно“ първо спускане, давайки си преднина от повече от секунда. Американката отново беше безгрешна и във втория манш, за да добави девети елен към колекцията си – традиционната награда за победителите в слалома в курорта отвъд Арктическия кръг.

„Доверих се на подготовката и прекрасната работа, която свършихме през лятото“, каза Шифрин, която ще преследва трето олимпийско злато на игрите в Милано-Кортина през февруари. „Наистина беше приятно да се състезавам днес. През този сезон е важно да започна с добра нагласа. Просто съм супер щастлива. Започва да ми се усеща като вкъщи.“

Тъй като Шифрин пропусна голяма част от миналия сезон заради коремна контузия, получена при тежко падане в Килингтън, хърватката Зринка Лютич спечели малкия кристален глобус в слалома, изпреварвайки швейцарката Камий Раст. Но всякакви предположения, че е настъпила смяна на поколенията, бяха категорично отхвърлени в събота, след като Шифрин показа, че все още е в пика на възможностите си.

Родената в Италия, но състезаваща се за Албания Колтури изглежда като една от малкото, способни да предизвикат Шифрин, особено след два впечатляващи манша, макар че ще трябва да почака още за първата си победа в Световната купа.

Всестранно развитата Айхер също се изяви на високо ниво, като допълни подиума, а американката Паула Молцан се изкачи 15 места във втория манш и завърши четвърта наравно с германката Лена Дюр.

Молцан започва сезона впечатляващо – тя беше втора и в откриващия гигантски слалом в Зьолден. Лютич трябваше да се задоволи с шесто място, а световната шампионка в слалома Раст остана разочароващо 15-а.