Филип Броберг продължи договора си със Сейнт Луис за 6 години

Отборът на Сейнт Луис Блус продължи договора на защитника Филип Броберг за шест години на стойност 48 милиона долара, обявиха от клуба от НХЛ.

Броберг, който наскоро беше избран в състава на Швеция за Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина, играе втори сезон със „сините“, след като подписа през август 2024-а. Той има 2 гола и 12 асистенции в 45 мача този сезон, след като записа 8 и 21 в 68 срещи през миналия.

24-годишният Броберг е изиграл общо 194 мача в редовния сезон в кариерата си, има 56 точки (12 гола и 44 асистенции). Той също така е участвал в 27 двубоя от плейофите, включително десет през 2023-2024, когато помогна на Едмънтън да стигне до финала за Купа "Стенли".