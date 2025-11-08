Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аксаково
  3. Черноломец с изразителен успех в Аксаково

Черноломец с изразителен успех в Аксаково

  • 8 ное 2025 | 21:09
  • 415
  • 0
Черноломец с изразителен успех в Аксаково

Черноломец (Попово) надигра в Аксаково едноименния тим с 4:0. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. Началото не предвещаваше разочароващия финал за домакините. Димитър Ковачев беше изведен срещу вратаря на гостите и като по чудо не вкара в 7-ата минута. В 12-ата същото стори и съотборника му Калоян Цветков. Вратарят на домакините не се намеси успешно и Александър Недев му вкара гол в 28-ата минута. В 62-ата, Озан Ремзи удвои. След десетина минути, Радостин Стоилов направи резултата категоричен. Накрая се разписа и Александър Спасов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Волов Шумен 2007 с очакван разгром

Волов Шумен 2007 с очакван разгром

  • 8 ное 2025 | 21:16
  • 210
  • 0
Бдин вкара шест пъти, Ювентус (Малчика) излезе с девет футболисти

Бдин вкара шест пъти, Ювентус (Малчика) излезе с девет футболисти

  • 8 ное 2025 | 21:02
  • 470
  • 0
Шеф на ЦСКА 1948: Днес всички армейци са щастливи, за първи път след 2016 година - хубаво усещане

Шеф на ЦСКА 1948: Днес всички армейци са щастливи, за първи път след 2016 година - хубаво усещане

  • 8 ное 2025 | 21:00
  • 3221
  • 3
Най-после радост за Партизан

Най-после радост за Партизан

  • 8 ное 2025 | 20:46
  • 448
  • 0
Гигант с изразителна победа

Гигант с изразителна победа

  • 8 ное 2025 | 20:39
  • 660
  • 0
ФК Ямбол се справи със Секирово

ФК Ямбол се справи със Секирово

  • 8 ное 2025 | 20:29
  • 364
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 216838
  • 848
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 50501
  • 209
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 42979
  • 47
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 25508
  • 52
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 13410
  • 6
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 50166
  • 51