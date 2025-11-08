Черноломец с изразителен успех в Аксаково

Черноломец (Попово) надигра в Аксаково едноименния тим с 4:0. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига. Началото не предвещаваше разочароващия финал за домакините. Димитър Ковачев беше изведен срещу вратаря на гостите и като по чудо не вкара в 7-ата минута. В 12-ата същото стори и съотборника му Калоян Цветков. Вратарят на домакините не се намеси успешно и Александър Недев му вкара гол в 28-ата минута. В 62-ата, Озан Ремзи удвои. След десетина минути, Радостин Стоилов направи резултата категоричен. Накрая се разписа и Александър Спасов.