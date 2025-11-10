Невен Венков: Убедителната победа не дойде никак лесно

Черноломец (Попово) спечели в Аксаково с 4:0 срещу едноименния тим. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Убедителна победа, но тя не дойде никак лесно. Не влязохме в мача по най-добрия начин и позволихме на противника да създаде няколко опасни ситуации пред нашата врата. Постепенно заиграхме по-добре и успяхме да открием резултата. Няма как да не съм доволен след такъв резултат. Ние имаме чудесен отбор – сплав между опит и младост и именно на това се дължат и успехите ни“, коментира треньорът Невен Венков пред официалния сайт на Черноломец (Попово).

Снимка: chernolomets1919.com

