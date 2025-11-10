Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноломец (Попово)
  3. Невен Венков: Убедителната победа не дойде никак лесно

Невен Венков: Убедителната победа не дойде никак лесно

  • 10 ное 2025 | 12:53
  • 296
  • 0
Невен Венков: Убедителната победа не дойде никак лесно

Черноломец (Попово) спечели в Аксаково с 4:0 срещу едноименния тим. Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Убедителна победа, но тя не дойде никак лесно. Не влязохме в мача по най-добрия начин и позволихме на противника да създаде няколко опасни ситуации пред нашата врата. Постепенно заиграхме по-добре и успяхме да открием резултата. Няма как да не съм доволен след такъв резултат. Ние имаме чудесен отбор – сплав между опит и младост и именно на това се дължат и успехите ни“, коментира треньорът Невен Венков пред официалния сайт на Черноломец (Попово).

Снимка: chernolomets1919.com

Черноломец с изразителен успех в Аксаково
Черноломец с изразителен успех в Аксаково
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Леандро Годой: Само ЦСКА!

Леандро Годой: Само ЦСКА!

  • 10 ное 2025 | 09:25
  • 1272
  • 0
Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

Трима футболисти на ЦСКА са застрашени от наказание

  • 10 ное 2025 | 09:20
  • 4149
  • 3
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 11485
  • 33
Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

Христо Янев награди футболистите си с два дни почивка

  • 10 ное 2025 | 08:11
  • 3965
  • 5
Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

  • 9 ное 2025 | 20:13
  • 6250
  • 18
Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

Живондов: Очаквах да се справя по-добре! Лудогорец има нужда от освежаване и силна игра, а не да гледа Левски

  • 9 ное 2025 | 20:00
  • 4643
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 4976
  • 2
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 9953
  • 2
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 11997
  • 17
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 11485
  • 33
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 8170
  • 5
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 4713
  • 4