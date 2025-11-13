Популярни
  3. Невен Венков: Вярвам безрезервно в момчетата, най-важното е да си вземем поука

Невен Венков: Вярвам безрезервно в момчетата, най-важното е да си вземем поука

  • 13 ное 2025 | 12:43
  • 439
  • 0
Невен Венков: Вярвам безрезервно в момчетата, най-важното е да си вземем поука

Черноломец (Попово) загуби с 0:5 от дублиращия отбор на Спартак (Варна) в мач, който бе отложен от 9 кръг на Североизточната Трета лига.

„Трудно ми е да говоря след толкова тежка загуба. Шокиращо начало за нас, получихме два бързи гола, след това се опитахме, създадохме положения, ударихме и греда. И вместо да отбележим, допуснахме трети гол“, коментира Невен Венков пред официалния сайт на Черноломец Попово.

„В началото на второто полувреме наш футболист пропусна сам срещу вратаря, а малко след това пак ние получихме гол. В края на мача допуснахме и пети гол.

Не искам да бъда много критичен, има и такива моменти във футбола. Представянето ни днес бе много далече от това, което можем, но най-важно е да си вземем поука. Аз вярвам безрезервно в момчетата и мисля, че следващият мач, който е със силния отбор на Волов (Шумен) ще дадат всичко от себе си да покажем истинското си лице и да победим“, завърши специалистът.

